Abren sitio de vacunación COVID-19 en Imperial Beach

(NOTICIAS YA).-Los funcionarios de salud del condado de San Diego abrieron un nuevo sitio de vacunación COVID-19 este viernes, en una de las áreas más afectadas por la pandemia al sur del condado.

El propósito de esta locación es ayudar a vacunar a tantas personas como sea posible en Imperial Beach, un área que realmente está sintiendo el impacto del virus. Se espera vacunar 300 personas este viernes, pero eventualmente vacunarán a 500 personas por día.

COVID-19 vaccinations start tomorrow at the Imperial Beach Civic Center

The site is open Tuesday through Saturday, 9:30 a.m. to 3 p.m., to people in Phase 1-A.

Make an appointment at https://t.co/kJ6H8FPFMq.#BeCOVIDSafeSD pic.twitter.com/nKAuDl6pfU

— SanDiegoCounty (@SanDiegoCounty) January 14, 2021