Colorado aumenta su seguridad ante la víspera de la toma de posesión de Biden

(NOTICIAS YA).-A pocos días de la toma de posesión del presidente electo Joe Biden, la Gobernación de Colorado, en conjunto con los cuerpos de seguridad, ha activado desde este viernes un plan para monitorear las protestas que pudieran darse en los alrededores del Capitolio estatal.

Cabe destacar que, a esta labor de proteger a la ciudad de los posibles focos de violencia que pudieran desencadenarse en las próximas horas, se ha sumado la comunidad, la cual asegura que protegerá a Denver de cualquier tipo de disturbio.

Dicho panorama de incertidumbre se repite en los alrededores del ‘domo dorado’, donde lo que más preocupa a los residentes y trabajadores de la zona es el desorden social.

“Preocupa que haya algunos disturbios y, obviamente, que éstos afecten a las personas”, expresó Camilo Jiménez, habitante de Denver.

Por su parte, Iván Alvarado, vocero de la Patrulla de Caminos de Colorado, indicó “estamos preparados para las actividades que se puedan dar y recalcamos la importancia del enfoque pacífico que debe darse para mantener la seguridad pública en general”.

No obstante, para los comerciantes de la zona no deja de ser una preocupación lo que pueda pasar en la víspera del 20 de enero, pues dicen que pese a la exhaustiva vigilancia que ha desplegado la policía, no tienen tranquilidad.

“La precaución será no estar en el centro, porque no se sabe cómo vayan a reaccionar las personas y tampoco sabemos qué es lo que va a ocasionar todo esto”, señaló una vendedora.

Ante lo expuesto, el gobernador Jared Polis hizo un llamado a la calma, al tiempo que explicaba que las fuerzas de seguridad de Colorado también ayudarán a mantener el orden en la capital de país.