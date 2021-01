EE.UU. no tiene reserva de vacunas Covid-19 a pesar de las afirmaciones de Trump

(NOTICIAS YA).-Estados Unidos no tiene reserva de vacunas COVID-19 a pesar de las afirmaciones de la Administración de Trump, según funcionarios estatales y federales.

Se prometió liberar esta semana decenas de dosis adicionales de vacuna, pero el gobierno federal en realidad no tiene una reserva de inyecciones adicionales, informó el viernes el Washington Post.

Por su parte, el secretario saliente de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, acordó el martes liberar todas las dosis disponibles de la vacuna Covid-19, en lugar de almacenar millones de inyecciones para usar como segundas dosis.

Pero, según funcionarios, el gobierno ya había comenzado a liberar todas las dosis disponibles a fines de diciembre.

En otras palabras, el gobierno no acumuló un excedente de vacunas y los funcionarios de salud pública temen que haya un suministro más corto de lo esperado.

En un intento de acelerar el ritmo de la vacunación, ya se planeaba hacer que más residentes fueran elegibles para recibir las dosis.

El presidente electo, Joe Biden, prometió la semana pasada liberar todas las dosis de vacunas disponibles cuando asuma el cargo. Pero si ya se han liberado la mayoría de las dosis que tenían en reserva, es poco probable que el plan de Biden aumente inmediatamente el suministro de vacunas.

Patrick Allen, director de salud de Oregon, calificó la declaración como «extremadamente perturbador» y advirtió en una carta a Azar obtenida por Forbes, que el estado podría tener que dejar sus planes para comenzar a vacunar a las personas mayores de inmediato.

.@bylenasun is a great journalist.

If this story is right, this is awful.

It sets us months behind where I thought we were

And it says that there has been systematic deception by this White House about how much vaccine we have.

We have to figure this out immediately https://t.co/qs6CCgdklg

— Ashish K. Jha, MD, MPH (@ashishkjha) January 15, 2021