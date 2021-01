El tránsito: CDOT cierra carreteras tras presentarse varios accidentes por vientos fuertes 

(NOTICIAS YA).-El Departamento de Transporte de Colorado (CDOT) ha cerrado las Interestatal 70 sentido este y oeste para Denver en límites con Kansas (Burlington) como medida de precaución.

A su vez, CDOT, cerró las carreteras US 50 cerca de Wiley y US 40 cerca de Kit Carson, además de la US 287 MM 86-133, desde Eads hasta Lamar en ambos sentidos. Las razones; los fuertes vientos y las tormentas de polvo, lo cual crea pésima visibilidad.

Hwy 40 west of Kit Carson is closed due to low visibility and crashes. pic.twitter.com/5eWLMJNpjQ — CSP La Junta&Lamar (@CSP_LaJunta) January 15, 2021

La agencia dice que varios accidentes a lo largo de las llanuras orientales se deben a los fuertes vientos y las condiciones de conducción adversas. Las autoridades recomiendan buscar rutas alternativas.

Hwy 40, 287 and I-70 are all closed. Do not travel if you are near these areas. #trafficalert #weatheralert pic.twitter.com/zV5bVBtdgu — CSP La Junta&Lamar (@CSP_LaJunta) January 15, 2021

Hasta el momento se desconoce cuándo se reabrirán las carreteras.

Safety tips if you are caught out in a dust storm. Best option is to avoid travel altogether. Highest impacts so far in southern Washington and Lincoln Counties, including I-70 from Limon eastward. #COwx pic.twitter.com/AtV4I2y8I9 — NWS Boulder (@NWSBoulder) January 15, 2021

