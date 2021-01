Incautan 50 libras de marihuana, armas y dinero en efectivo en un ático de Orlando

(NOTICIAS YA).- En un ático en el edificio 55 West, en el centro de la ciudad, el Departamento de Policía de Orlando (OPD, siglas en inglés) incautó una gran cantidad de materiales ilegales: drogas, armas y más de $200, 000 en efectivo.

Los uniformados, que procedieron a ejecutar una orden de registro la noche del 6 de enero, hallaron 50 libras de cannabis, 15 gramos de metanfetamina, seis pistolas y 208.000 dólares en efectivo. Hasta el momento no se anunciaron arrestos.

En las imágenes que publicó OPD se observan los artículos incautados entre los que hay, al menos dos armas semiautomáticas.

PENTHOUSE DRUG SEIZURE: A tip led our Special Enforcement Division to launch an investigation into drug activity happening at a penthouse suite at an Orlando apartment building. SED seized trafficking amounts of cannabis, meth, a total of $208,000, and 6 guns. pic.twitter.com/XjB2ORZDoy

— Orlando Police (@OrlandoPolice) January 14, 2021