Mujer es formalmente acusada de apuñalar a oficial de la Policía de Denver 

(NOTICIAS YA).-Una mujer enfrenta múltiples cargos, incluyendo intento de asesinato en primer grado después de presuntamente apuñalar varias veces a un oficial de la Policía de Denver.

Se trata de Alicia Esquivel de 38 años quien de acuerdo con la agencia del orden fue arrestada en un hotel ubicado al norte del Bulevar Federal el 6 de enero, cuando la uniformada intentaba detener a un sujeto acusado de querer entrar sin autorización al establecimiento y por acoso.

El oficial, que aún no ha sido identificado públicamente, resultó gravemente herido y trasladado al hospital, pero ya fue dado de alta.

Esquibel también ha sido acusada de dos cargos por agresión en primer grado y cometer un delito violento.

El caso será escuchado por el Tribunal de Distrito de Denver.

Alert: A DPD officer was stabbed while taking a suspect into custody on a trespass/harassment report at 620 N. Federal Blvd. The officer was transported to the hospital with serious bodily injury. The suspect is in custody. Updates posted as available. pic.twitter.com/PNn1yw5KJ7

— Denver Police Dept. (@DenverPolice) January 7, 2021