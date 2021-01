Precio promedio de vivienda en Denver llega a los $600 mil en enero de 2021

(NOTICIAS YA).-El mercado inmobiliario de Colorado continúa alcanzando niveles récord este comienzo de año.

Solo en Denver, se vendieron casi un 25 por ciento más de viviendas en 2020 que en 2019. Ahora que estamos en 2021, los expertos dicen que se espera que las ventas aumenten aún más.

Esto llega en un momento en que la demanda es muy alta, pero el inventario se encuentra en mínimos históricos.

“Tenemos 2,500 unidades a la venta. Entonces, condominios, casas estilo townhome o unifamiliares, en todo el Front Range, todo el Front Range, ¡eso es todo! Para darle una idea, normalmente tendríamos 14,000 unidades a la venta”, le dijo Kelly Moye de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Colorado a un medio local.

Tener 14,000 unidades a la venta es lo que encontraría en un mercado más equilibrado/regular, según la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Colorado .

Hasta el viernes, solo habían 1,256 casas a la venta únicamente en el norte de Colorado.

Mientras tanto, el precio de una casa mediana promedio en Denver continúa con una tendencia al alza.

“En Denver, está entre los $600,000. Entonces, el precio sigue subiendo. Y vimos una apreciación del 9% el año pasado en el área metropolitana de Denver”, añadió Moye.

Según la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Colorado, el costo de un condominio promedio en Denver es de aproximadamente $350,000.

Los expertos en bienes raíces dicen que los altos precios del área metropolitana están empujando a más personas a buscar fuera de la ciudad.

“Los condados de Weld y Larimer lo están pasando mal en este momento. Por lo general, tienen propiedades más asequibles y tienen nuevas construcciones, de las que no tenemos suficiente”, dijo Moye.

Find more analysis from across Colorado –>> https://t.co/Ehj6epiZoN pic.twitter.com/AIyeJsKMEo

— CO Assoc. REALTORS® (@COREALTORS) January 13, 2021