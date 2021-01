Asociación Nacional del Rifle se declara en bancarrota

(NOTICIAS YA).- La Asociación Nacional del Rifle de América (NRA), el principal grupo que presiona en contra de las leyes de la regulación de armas en EE.UU., se ha declarado en bancarrota, de acuerdo con documentos de la corte presentados el viernes en el Distrito Norte de Texas.

El grupo dijo que planea dejar el estado de Nueva York, en donde fue fundado en 1971, y reincorporarse como una organización sin fines de lucro en Texas, en un movimiento al que están llamando “Proyecto Libertad”, según una declaración publicada el viernes.

El anuncio llega luego de problemas en el liderazgo y acusaciones de malos manejos financieros dentro de la NRA en años recientes.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó una demanda en agosto acusando al liderazgo de la NRA de violar leyes que rigen a los grupos sin fines de lucro y por usar millones de dólares de las reservas de la organización para uso personal y fraude de impuestos.

James indicó que el actual y antiguo liderazgo de la NRA “inculcó una cultura de malos manejos egoístas” que beneficiaban a ellos mismos, su familia, amigos y vendedores preferidos, llevando a la organización a perder más de $63 millones en 3 años.

En respuesta, la NRA presentó una contrademanda alegando que la fiscal general estaba obstaculizando los derechos de la Primera Enmienda del grupo, la cual otorga la libertad de expresión.

“El supuesto estado financiero de la NRA finalmente coincide con su estado moral: en bancarrota”, dijo James el viernes. Además indicó que mientras revisan la declaración no permitirán “que la NRA use esta ni otra táctica para evadir responsabilidad y el monitoreo” de su oficina.

“Este plan estratégico representa un camino a la oportunidad, crecimiento y progreso”, dijo Wayne LaPierre, CEO y vicepresidente ejecutivo de la NRA, el viernes.

“La NRA está buscando reincorporarse en un estado que aprecia las contribuciones de la NRA, celebra a nuestros miembros que se adscriben a la ley, y se unirán a nosotros como un socio para preservar la libertad constitucional”.

El viernes, la NRA dijo que están en su “condición financiera más fuerte en años”, pero que reestructurar ayudará a optimizar costos y gatos”. El grupo aseguró que con esto no está admitiendo malos manejos de los fondos obtenidos por donaciones y que no espera que la bancarrota cause un impacto en su programación.

