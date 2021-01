Biden nómina a superintendente escolar de San Diego como subsecretaria de educación

(NOTICIAS YA).-El presidente electo Joe Biden, nominó hoy a la superintendente del Distrito Escolar Unificado de San Diego (SDUSD, por sus siglas en inglés), Cindy Marten, para ocupar el puesto de subsecretaria del Departamento de Educación de los Estados Unidos.

Cindy Marten ha sido superintendente de SDUSD desde el 2013. Comenzó como maestra y especialista en alfabetización en el Distrito Escolar de Poway y ha trabajado como educadora durante 32 años, incluidos 17 años como maestra, directora y subdirectora.

Por medio de las redes sociales agradeció el nombramiento y dijo sentirse honrada de restaurar el sistema educativo, poniendo a los maestros, estudiantes y padres en primer lugar. “Trabaja duro. Sé amable. Sueño grande. ¡Hagámoslo!”

I am honored to serve alongside @teachcardona to restore our education system – putting teachers, students, and parents first. Work Hard. Be Kind. Dream Big. Let’s do this!

