Colorado ordena a hospitales a aplicar segundas dosis de la vacuna COVID-19

(NOTICIAS YA).-Aproximadamente 40,000 adultos mayores de Colorado recibirán su primera inyección de la vacuna contra COVID-19 unas semanas antes de lo planeado inicialmente después de que el estado ordenó el lunes a los proveedores que dejen de retener las segundas dosis.

En una carta enviada a los proveedores de vacunas, el gobernador Jared Polis ordenó a los hospitales y otras instituciones médicas que dejaran de retener dosis para las segundas aplicaciones de los pacientes actuales. Tanto las vacunas Pfizer como Moderna requieren dos dosis, espaciadas con tres o cuatro semanas de diferencia, respectivamente.

Polis estimó que las dosis que se mantienen actualmente en reserva para las próximas semanas permitirán que unas 40.000 personas más se vacunen esta semana. El estado espera que lleguen alrededor de 83,000 dosis esta semana, lo que significa que más de 120,000 personas pueden recibir su primera inyección, dijo.

Las personas que deben recibir su segunda dosis pueden recibirla según lo programado, dijo Polis. Si se producen retrasos inesperados en el suministro de vacunas, los hospitales pueden reducir sus primeras dosis para garantizar que todos reciban una segunda dosis a tiempo, decía la carta.

Básicamente, el plan desplaza a las 40.000 personas hacia adelante unas semanas, porque las segundas dosis que se habían mantenido en reserva deberán retirarse de los envíos en las próximas semanas.

Cabe resaltar que el anuncio del lunes no cambia el cronograma de vacunar al 70% de las personas mayores de 70 años para fines de febrero, dijo el gobernador.

«Aplicaremos las segundas dosis en la semana que se necesiten», dijo Polis en una entrevista con un medio local. «No hay excusa para no proteger a tantos residentes de 70 años o más como sea posible una o dos semanas antes».

A nivel nacional, las primeras semanas del lanzamiento de la vacuna fueron un poco difíciles, los estados informaron que recibieron menos dosis de las prometidas y Pfizer culpó a la falta de dirección del gobierno federal.

El gobierno federal asigna las vacunas a los estados en función de la población y luego deja que ellos decidan cómo distribuir las vacunas.

Inicialmente, el gobierno federal informó que estaba almacenando segundas dosis, para garantizar que la segunda inyección estuviera disponible para quienes recibieron la primera.

Los funcionarios de la administración del presidente Donald Trump anunciaron la semana pasada que enviarían esa reserva para permitir que los estados administraran más primeras dosis, pero el viernes se supo que la reserva ya no existía.

Polis dijo que él tiene más confianza en que se enviarán dosis adicionales con regularidad que en las primeras semanas, por lo que ya no tiene sentido mantener las inmunizaciones en lugar de usarlos de inmediato.

“Ahora hay más confiabilidad en la cadena de suministro”, añadió.

La carta del lunes es la primera guía del estado sobre cómo administrar las segundas dosis. El Dr. Simon Hambidge, director de servicios ambulatorios de Denver Health, dijo el viernes que los sistemas hospitalarios tenían que decidir si retenían las segundas inyecciones ellos mismos, porque el estado no había presentado un plan.

Las personas que trabajan en salud pública han debatido si es mejor intentar darle una primera inyección a la mayor cantidad de personas posible, incluso si eso significa aplazar la segunda inyección, o seguir los protocolos de los fabricantes, dijo Hambidge.

La pregunta gira en torno a si dar a más personas un nivel de protección algo menor salvará más vidas que dar protección del 95% a menos personas, dijo.

“Todo el mundo está lidiando con eso”, dijo. «No hay una respuesta clara de salud pública».

Colorado ocupa el décimo lugar en el país en cuanto a vacunas distribuidas en comparación con la población, según el rastreador de vacunas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Hasta el lunes por la tarde, el estado informó que 273,340 personas habían recibido su primera inyección y 49,595 habían recibido ambas dosis.

