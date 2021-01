CSU requerirá pruebas semanales de COVID-19 para estudiantes presenciales y empleados 

(NOTICIAS YA).-La Universidad Estatal de Colorado comenzó a ofrecer pruebas gratuitas para los estudiantes presenciales y trabajadores el lunes como parte de su nuevo requisito de exámenes COVID-19 semanales para la mayoría de los estudiantes y el personal.

A partir del lunes, CSU requerirá que todos los estudiantes que viven en las residencias universitarias, todo el alumnado que viven en casas de fraternidad o hermandad de mujeres, así como todos los estudiantes de primer y segundo año en uno o más cursos presenciales o de laboratorio, se realicen pruebas semanales de coronavirus.

CSU también requerirá que el personal se someta a exámenes semanalmente si se encuentran con frecuencia en el campus de la universidad o en los terrenos de esta en el Condado Larimer. A su vez, se requieren pruebas para todos los profesores, instructores y asistentes de enseñanza graduados que imparten clases presenciales o laboratorios.

En las próximas semanas, cualquier estudiante o personal que actualmente no esté obligado a ser evaluado, pero que participe en cualquier aprendizaje en persona, deberá someterse a dicho requerimiento. Eso incluye a todos los estudiantes junior, senior, graduados, profesionales o de segundo grado en uno o más cursos presenciales o de laboratorio, todos los estudiantes en una o más clases híbridas que aún no están evaluando, y todos los profesores, instructores y asistentes de enseñanza graduados. quienes están impartiendo una clase híbrida y aún no están evaluando.

Cualquier estudiante o personal que no esté obligado a someterse a la prueba puede acceder a pruebas gratuitas a través de CSU siempre que muestre una identificación válida de la universidad.

Para ser evaluados, todos los estudiantes, profesores y personal deben registrarse primero y luego programar un horario para realizarse la prueba.

Members of the #ColoradoState community have begun to receive #COVID19 vaccinations from @LarimerCounty💉👏

Public health officials encourage people to continue following guidances like social distancing & mask-wearing until a vaccine is widely available.https://t.co/AKUVuCk0Xg pic.twitter.com/CklSoa14DM

— Colorado State Univ (@ColoradoStateU) January 15, 2021