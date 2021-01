Descuentos en pases de RTD serán una opción para los estudiantes este semestre 

(NOTICIAS YA).-Los estudiantes que asistan a clases presenciales en el Campus de Auraria y que utilicen el transporte público ahora tendrán acceso a un nuevo programa de prueba con el Servicio Regional de Transporte RTD (por sus siglas en inglés).

El programa CollegePass, ofrece uso ilimitado y con descuento del servicio de autobús y tren local, regional y del aeropuerto de RTD para estudiantes y otros usuarios del campus.

Esta idea nació después de que se suspendiera el pase para el semestre de otoño de 2020 debido a la pandemia de coronavirus.

Los estudiantes del Community College of Denver, Metropolitan State University of Denver y University of Colorado Denver pueden optar por este nuevo programa para el semestre de primavera.

La directora ejecutiva de Auraria Campus, Colleen Walker, dijo mediante un comunicado que está orgullosa de que el programa haga que «el transporte público esté disponible de manera fácil y rápida para todos los miembros de la comunidad de nuestro campus».

RTD and the Auraria Higher Education Center (AHEC) along with its partner institutions, CCD, MSU Denver, and CU Denver, reached an agreement to launch a new pilot program for the spring 2021 semester. https://t.co/Qv9tUM9Yza pic.twitter.com/xcM0uEwuLH

