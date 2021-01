Evacúan la zona del Capitolio en Washington D.C.

(NOTICIAS YA).- En Washington D.C. la seguridad se amplía cada vez más, los vehículos de las Furezas Armadas y diferentes agencias evitan el paso a todo automotor que no este autorizado.

Gran parte del National Mall estará cerrado al público en Washington D.C.

Todas las personas cercanas al Capitolio fueron evacuadas y autoridades repetían «mantente alejado de las ventanas exteriores».

SITUACIÓN CONTROLADA

Lo que ocurrió fue que se visualizó humo en el exterior, sin embargo de acuerdo al Cuerpo de Bomberos de Washington D.C. se trata de algo externo que no tiene nada que ver con los ensayos de la inauguración de Joe Biden.

#DCsBravest tuiteó: Se respondió a un incendio exterior en la cuadra 100 de H St SE que se ha extinguido. No hubo heridos y esto explica el humo que muchos han visto.

#DCsBravest responded to an outside fire in the 100 block of H St SE that has been extinguished. There were no injuries. This accounts for smoke that many have seen.

— DC Fire and EMS (@dcfireems) January 18, 2021