Extienden vacunación para adultos mayores de 75 años en San Diego

(NOTICIAS YA).-Los funcionarios del Condado de San Diego anunciaron este lunes que las vacunas COVID-19 ahora estarán disponibles para las personas mayores de 75 años.

Debido a la desaceleración de las citas en los sitios de vacunación COVID-19, el condado de San Diego extendió la categoría de personas elegibles para incluir a las personas de 75 años en adelante.

La Dra. Wilma Wooten, oficial de salud pública del condado, dijo: “Tomamos esta medida hoy para agregar personas de 75 años de edad o más porque corren el mayor riesgo. Sigue siendo nuestra intención ampliar las vacunas a las personas de 65 años o más la semana del 25 de enero, dependiendo de la disponibilidad de la vacuna”.

Para las personas mayores de 65 años, el Condado tiene la intención de comenzar a vacunar a esta población antes de fin de mes, en espera del suministro de vacunas. Los médicos, farmacéuticos y otros proveedores de atención médica pueden administrar vacunas a las personas mayores de 65 años, si tienen dosis disponibles.

