Salvó de incendio a su familia que por COVID-19 no pudo oler el humo

(NOTICIAS YA).- Una adolescente de Texas salvó a su familia de un incendio al ser la única que pudo oler el humo dentro de su casa, todos los demás están enfermos de COVID-19 y han perdido el olfato por la enfermedad.

Bianca Rivera, de 17 años, es la única de su familia que no se enfermó de coronavirus y eso la ha convertido en una heroína.



Durante la madrugada del pasado viernes se registró un incendio en la casa de la familia en Waco, mientras todos dormían.

La joven detectó el olor a humo e inmediatamente alertó a todos, con lo que evacuó de casa a sus tres familiares y a las cuatro mascotas del hogar.

“Realmente no me considero un héroe”, expresó Bianca a KWTX, afiliada de CNN, destacando que solo hizo lo que cualquier persona haría por su familia.

“Esta familia tiene suerte de estar viva”, tuiteó el Departamento de Bomberos de Waco.

