Se entrega Rebekah Jones, ex analista del Departamento de Salud de Florida

(NOTICIAS YA).- Este domingo, Rebekah Jones. ex analista de datos del Departamento de Salud de Florida, se entregó a las autoridades luego de estar acusada por delito cibernético y fue arrestada en el Centro de Detención del condado de Leon.

Rebekah Jones, quien colaboró en el desarrollo del panel de control del COVID-19 para el Departamento de Salud de Florida, fue despedida por insubordinación en mayo de 2020 luego de acusar a este ente de manipular las cifras de contagios, hospitalizaciones y muertes por coronavirus en el estado del sol. Jones, lanzó su propio sitio de conteo de datos de COVID-19, generando controversia al poner en duda la veracidad de la entidad de salud oficial de Florida.

Fue el pasado 10 de noviembre de 2020, cuando comenzó una investigación en contra de Jones, por parte del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida, tras recibir un reclamo por un acceso ilegal al sistema estatal de mensajes de alerta de emergencia, denominado ReadyOp, el cual fue enviado desde la casa de la científica en Centreville Court en Tallahassee, según información oficial.

No obstante, luego de un allanamiento en la vivienda de Jones, el pasado 7 de diciembre de 2020, las autoridades recolectaron evidencia de que Jones ingresó sin permiso al sistema, del cual descargó información confidencial del Departamento de Salud de Florida, los archivó en sus equipos electrónicos personales y envió este mensaje a aproximadamente 1,750 personas, según funcionarios, acción que Jones negó haber hecho.

Rebekah Jones, publicó el sábado 16 de enero en su cuenta de Twitter que se entregaría a las autoridades:

«Para proteger a mi familia de la violencia policial continua y para demostrar que estoy lista para luchar contra cualquier cosa que me arrojen, me entregaré yo misma a la policía en Florida el domingo por la noche. El gobernador no ganará su guerra contra la ciencia y la libertad de expresión. No silenciará a los que hablan», escribió Jones en su red social.

To protect my family from continued police violence, and to show that I'm ready to fight whatever they throw at me, I'm turning myself into police in Florida Sunday night. The Governor will not win his war on science and free speech. He will not silence those who speak out.

Jones, se entregó la noche del domingo en el Centro de Detención del condado de Leon y enfrenta un cargo de delito grave por acceder ilegalmente a un sistema informático, por descargar información personal de aproximadamente 20,000 residentes de Florida el pasado mes de noviembre.

Sin embargo, Jones salió de la cárcel este lunes antes de las 11:00 a.m. Trascendió que un juez ordenó fijar una fianza de $2,500 a Jones para su primera comparecencia ante el tribunal y se le prohibió el acceso a internet, lo que ella calificó en su Twitter:

«Censurada por el estado de Florida hasta nuevo aviso».

Censored by the state of Florida until further notice. #LetHerSpeak

Aunado a esto, Jones demandó al Departamento de Aplicación de la Ley de Florida por privarla de sus derechos de la Primera Enmienda el pasado 7 de diciembre cuando su vivienda fue allanada y decomisaron sus equipos electrónicos para investigación. Jones publicó un vídeo en su cuenta de Twitter, donde se muestra cómo ingresan los funcionarios armados a su vivienda en esa fecha:

There will be no update today.

At 8:30 am this morning, state police came into my house and took all my hardware and tech.

They were serving a warrant on my computer after DOH filed a complaint.

They pointed a gun in my face. They pointed guns at my kids.. pic.twitter.com/DE2QfOmtPU

