Sospechoso incendio destruye 4 negocios y provoca evacuaciones en Vista

(NOTICIAS YA).-Cuatro negocios resultaron seriamente dañados durante un incendio posiblemente provocado y causó la evacuación de residentes de un complejo de apartamentos cercano en Vista.

El incendio se reportó el sábado alrededor de las 2 a.m., en el callejón detrás de la cuadra 400 de North Santa Fe Avenue, de acuerdo al sargento A. W. Moses del Departamento del Sheriff del Condado de San Diego.

El fuego se había extendido rápidamente a al menos cuatro negocios cercanos, por lo que se solicitó ayuda de bomberos del Departamento de Vista, del Departamento de Bomberos de Carlsbad y el Departamento de Bomberos de Oceanside, para poder controlar y apagar el fuego, catalogado como un incendio de segunda alarma, dijo el sargento.

The @SDSheriff Bomb/Arson Unit is investigating a suspicious fire in @cityofvista. It happened around 2 a.m. near the 400 block of North Santa Fe Avenue. Read more here: https://t.co/L04okLy0Eu. If you have any info, call (858) 565-5200 or @sdcrimestoppers at (888) 580-8477. pic.twitter.com/XnGkID4ojd

— San Diego Sheriff (@SDSheriff) January 18, 2021