Alerta de fuertes vientos de Santa Ana y posibles lluvias en San Diego

(NOTICIAS YA).-Incrementa la posibilidad de incendios forestales y apagones en el Condado de San Diego tras una alerta de fuertes vientos de Santa Ana.

Se esperan vientos entre 30 a 45 millas por hora desde la costa a los valles, aunque las ráfagas podrían alcanzar hasta 55 millas en los valles y montañas, alcanzando su punto máximo el miércoles, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés).

El NWS advirtió sobre condiciones climáticas de incendio elevadas a críticas.

Los meteorólogos dijeron que las líneas eléctricas y los árboles pueden sufrir daños, y señalaron que los vientos “no son los típicos del cañón pero son fuertes vientos generalizados”.

Los funcionarios de San Diego Gas & Electric (SDG&E) dijeron que están monitoreando las condiciones climáticas y están preparados para una respuesta de emergencia en caso de que la red eléctrica se vea afectada.

La empresa de servicios públicos está instando a los residentes a ayudar a prevenir cortes de energía:

Se espera la posibilidad de lluvia para las montañas y los desiertos, “también se insta a los residentes a conducir con cautela como principal causa de apagones durante el clima húmedo, ya que son conductores que golpean postes de energía o transformadores», según una declaración de SDG&E.

Widespread gusty winds from the coast to inland valleys – accompanied by higher humidity and a chance for light rain in the mountains – are expected in the coming days. 🌧️🌬️Here are some tips to help keep you safe: https://t.co/XHeWpOIRVw. #BeReady #SafetyFirst pic.twitter.com/CGOMCKOxIn

— SDG&E (@SDGE) January 18, 2021