Coloradenses cambian Whatsapp con aplicaciones de ‘mensajería encriptada’ 

(NOTICIAS YA).-Millones de personas en todo el mundo, incluidos miles de habitantes de Colorado, han estado descargando aplicaciones de mensajería encriptada como ‘Signal’ y ‘Telegram’ en masa después del ataque de la semana antepasada al Capitolio de los Estados Unidos.

Inmediatamente después del ataque, las grandes empresas tecnológicas como Facebook y Twitter comenzaron a eliminar miles de publicaciones y cuentas de extrema derecha.

Desde entonces, los usuarios se han preocupado mucho por la privacidad y la censura.

Aplicaciones como ‘Signal’ se comercializan a sí mismas como las plataformas de mensajería más seguras y privadas que existen con sus opciones de mensajería encriptada.

«Básicamente, estas aplicaciones son encriptadas de extremo a extremo», le dijo Donald McClaughlin, cofundador y consultor principal de CPCyber en Denver, a un medio de comunicación local.

Lo que eso significa, explicó McClaughlin, es que si estás usando una aplicación como ‘Signal’ o Telegram’, tú y la persona a la que le estás enviando un mensaje son los únicos que pueden descifrarlos y leerlos.

“Así que las grandes empresas de tecnología no pueden entrar y verlo. Incluso si su tráfico es interceptado, está encriptado. Nadie puede leerlo”, dijo McClaughlin.

Ni siquiera la policía, agregó McClaughlin.

Para algunos, esto es preocupante dado que una gran cantidad de personas que irrumpieron en el Capitolio de los EE. UU. Dijeron por última vez que se cambiaron a servicios de mensajería encriptada después de que Facebook y Twitter los arrancaron.

“Facebook puede acceder a los mensajes de su mensajería. Dicen que no”, dijo McClaughlin.

Según los expertos locales, a menos que esté utilizando un sistema de mensajería encriptada, las grandes plataformas tecnológicas como Facebook y Twitter podrían revisar sus mensajes si quisieran.

Entonces, ¿cuál es la mayor diferencia entre plataformas como Facebook Messenger y Telegram?

“Si la gran tecnología es citada y la información se solicita legalmente, es posible que tengan que proporcionarla. Pero si el software no lo almacena o está diseñado para proteger al usuario como Signal, entonces no hay nada que el gobierno pueda hacer”, dijo McClaughlin.

MIentras tanto, WhatsApp a través de su cuenta de Twitter insiste que solo se trata de un rumor y que la aplicación continuará protegiendo los mensajes de sus usuarios de principio a fin.

We want to address some rumors and be 100% clear we continue to protect your private messages with end-to-end encryption. pic.twitter.com/6qDnzQ98MP

— WhatsApp (@WhatsApp) January 12, 2021