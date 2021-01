Estudio: Colorado dentro de los peores estados para manejar en el 2021

(NOTICIAS YA).-Conducir en ‘la ciudad de la milla alta’ Mile High City se ha vuelto más frustrante en los últimos años con el aumento de la congestión del tráfico. Un estudio de WalletHub publicado el martes respaldó cómo se sienten muchos residentes de Colorado: el estado no es el mejor lugar para conducir y, según el estudio, es el décimo peor estado del país para salir a la carretera.

La congestión le costó a los conductores estadounidenses $88 mil millones en 2019 y un promedio de 99 horas de su tiempo, según la compañía INRIX que analiza información sobre el tránsito.

Desafortunadamente, el tráfico está lejos de ser la única preocupación en la carretera. Las personas quieren saber que estarán seguras y conducirán donde lo necesiten a un costo razonable.

WalletHub comparó los 50 estados en 31 indicadores clave que van desde los precios promedio de la gasolina hasta la congestión del tráfico en las horas pico y la calidad de las carreteras.

Así es como Colorado se clasificó entre los 50 estados en algunos de los factores:

Texas, Indiana y Carolina del Norte son los mejores estados para conducir, mientras que Hawai, California y Washington fueron los peores.

Para leer el estudio completo haz en el enlace: https://wallethub.com/edu/best-worst-states-to-drive-in/43012

#Traffic congestion cost U.S. #drivers $88 billion per year. Is your state among the best to drive in? Find out here: https://t.co/0bEMkhZIc7 pic.twitter.com/6e5jqercBu

— WalletHub (@wallethub) January 19, 2021