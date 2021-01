Reforma migratoria de Biden otorgaría la ciudadanía a millones de inmigrantes

(NOTICIAS YA).-Luego de que el presidente electo, Joe Biden, anunciara su plan para una reforma migratoria que sacaría de las sombras a los más de 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en el país, activistas mostraron su apoyo con cautela a esta medida.

Al respecto, el abogado de inmigración Shawn Meade dio a conocer más detalles sobre esta propuesta de reforma migratoria y refirió que el presidente Biden “lo va a presentar el jueves”.

Asimismo, el abogado explicó que, de ser aprobado, dicho plan otorgaría la ciudadanía en ocho años, mediante tres etapas; para todas aquellas personas que se encuentran en el país desde antes del primero de enero del 2021.

“Muchísimas personas que están aquí, actualmente sin documentos, podrán pedir un estatus temporal, lo cual llevará a una residencia después de cinco años, y posible ciudadanía en tres años después”, agregó Shawn Meade.

Sobre cuáles serían los requisitos, el experto indicó que todavía es muy pronto para saberlo, pero recomendó: Empezar a juntar documentos que demuestren su presencia en Estados Unidos, pago de impuesto, si ha pagado impuesto, y documentos civiles básicos (acta de nacimiento, de matrimonio, entre otros).

Sin embargo, Biden no la tiene fácil, ya que no solo le toca cambiar el legado migratorio que dejó Trump en la Casa Blanca, sino también cargar con las promesas no cumplidas por Barak Obama.

Sobre este tema, la líder comunitaria Jeannette Vizguerra expresó que la comunidad inmigrante se siente esperanzada y espera que lo prometido por Biden se haga realidad.

“Escuchamos la misma cosa del presidente Barack Obama y no sucedió nada”, exclamó Vizguerra.

Por esta razón, activistas como Vizguerra, quien hoy regresó a su santuario, tras viajar a Delaware para entregar una carta, frente a la sede de transición del mandatario demócrata, seguirán luchando por: “tratar de incluir a toda esa gente que incluso fue deportada, que no pudieron tener un proceso justo para defenderse”.

Finalmente, la líder comunitaria pidió no salir el día de mañana a las celebraciones por la toma de posesión de la nueva administración, alertando que hay amenazas de violencia por parte de grupos extremistas que se califican como patriotas. Por lo que resaltó que es mejor quedarse en casa.