Tormenta invernal azota a varias ciudades de Estados Unidos

(NOTICIAS YA).-El Servicio Meteorológico Nacional lanzó una advertencia de tormenta de invierno que está avanzando hacia Nuevo México.

Un sistema de tormentas que cae hacia el suroeste esta noche junto con un frente frío que se mueve desde el este, se combinarán para esparcir nieve sobre la parte norte del estado, citando a KRQE:

Las cantidades más altas caerán sobre las montañas del norte, donde serán posibles 6 ″ -12 ″.

Cantidades menores de 2 ″ -6 ″ caerán sobre las llanuras y Continental Divide.

En Albuquerque, el viento será demasiado fuerte para una gran acumulación de nieve, pero es posible que haya cantidades ligeras de hasta 2 ″.

Un poco más podría caer en Rio Rancho.

La nieve disminuirá el martes por la noche.

El miércoles habrá muchas nubes pero menos nieve ya que la tormenta retrocede más hacia nuestro oeste.

Para este aviso de tormenta de invierno, según KOB 4, las áreas afectadas son: East Slopes Sangre de Cristo Mountains; Far Northeast Highlands; Far Northwest Highlands; Glorieta Mesa Including Glorieta Pass; Jemez Mountains; Johnson and Bartlett Mesas Including Raton Pass; Northeast Highlands; Northern Sangre de Cristo Mountains; Southern Sangre de Cristo Mountains; Tusas Mountains Including Chama; Upper Rio Grande Valley.

