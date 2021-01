Demócratas recuperan el Senado juramentados por Kamala Harris

(NOTICIAS YA).- La vicepresidenta Kamala Harris formalmente juramentó a 3 nuevos e históricos senadores en la tarde de este miércoles luego de su propia inauguración, regresando oficialmente el control del Senado a los demócratas por primera vez desde 2014.

A inicios del mes, Georgia eligió a Raphael Warnock y Jon Ossoff para el Senado. Warnock, pastor de la Iglesia Bautista Ebenezer en Atlanta, y Ossoff también fueron acompañados por el sucesor de Harris, Alex Padilla, exsecretario de estado de California, que fue designado al Senado por el gobernador Gavin Newsom.

La juramentación de los tres nuevos senadores fue histórica. Warnock y Ossoff son los primeros senadores negro y judío, respectivamente, que representan a Georgia; mientras que Padilla es el primer senador latino de California.

JUST IN: Vice President Kamala Harris swears in three new Democratic senators, officially giving Democrats control of the Senate for the first time since they lost the chamber in the 2014 elections https://t.co/PRF7UAEa6x pic.twitter.com/XTASwMvA8H

— CNN Politics (@CNNPolitics) January 20, 2021