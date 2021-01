Distrito escolar Condado Douglas mantendrá secundaria y preparatoria a distancia 

(NOTICIAS YA).-Los estudiantes de secundaria y preparatoria del Distrito Escolar del Condado Douglas permanecerán en el aprendizaje remoto «por el momento», decidió la junta de educación del distrito el martes por la noche.

En una carta dirigida a las familias y el personal del distrito escolar, el superintendente interino Corey Wise dijo que mantener a estos estudiantes en aprendizaje remoto continuará brindando consistencia a los estudiantes y al personal mientras el distrito trabaja para mejorar su modelo de enseñanza híbrido y en persona.

«Durante las próximas dos semanas, mi personal y yo continuaremos evaluando nuestra preparación organizacional para la transición de los estudiantes de secundaria y preparatoria de regreso al aprendizaje híbrido/en persona (asistiendo a clases en persona dos días a la semana)», dijo Wise en la carta.

Wise dijo que el distrito está buscando implementar estas mejoras para ambos modelos de aprendizaje en persona:

Los estudiantes de preescolar a primaria del condado de Douglas ya han regresado al aprendizaje presencial cinco días a la semana.

La junta de educación del distrito escolar se reunirá nuevamente el 2 de febrero y proporcionará una actualización sobre si el distrito está listo para trasladar a los estudiantes de secundaria y preparatoria a las clases híbridas y en persona dos días a la semana.

Wise dijo que la fecha límite para regresar la escuela secundaria y preparatoria a las dos modalidades es ahora el 8 de febrero.

