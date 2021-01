Gobernador republicano de Maryland «nunca dudaré en trabajar con Joe Biden»

(NOTICIAS YA).- El gobernador del partido Republicano en Maryland, Larry Hogan, emitió este miércoles un comunicado de prensa después de asistir a la toma de posesión del presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris.

Publicó en su página oficial: “Hoy, fue un honor para mí asistir a la toma de posesión de Joe Biden en nombre del pueblo de Maryland cuando juró como nuestro presidente número 46.»

Through the orderly and peaceful transfer of power, we show the world that the Constitution, the rule of law, and the will of the people ultimately prevail in the United States of America. My full statement on the inauguration of President @JoeBiden: pic.twitter.com/Tcmfu70Nt0

— Governor Larry Hogan (@GovLarryHogan) January 20, 2021