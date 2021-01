Las mejores imágenes de la inauguración de Joe Biden

(NOTICIAS YA).- Este miércoles 20 de enero marca el inicio de un nuevo gobierno para EE.UU. que arranca con la inauguración de Joe Biden y Kamala Harris como presidente y vicepresidenta del país. Estas son las mejores imágenes de la ceremonia.

A tan sólo dos semanas de que una muchedumbre de insurreccionistas fanáticos de Donald Trump invadieran el edificio de gobierno en busca de invalidar las elecciones, Biden tomó posesión en el Capitolio, haciendo un llamado a favor de la unidad.

“Hoy en este día de enero, toda mi alma se encuentra en esto: Unir a los estadounidenses, unir a nuestra nación, y le pido a cada estadounidense que me acompañe en esta causa”, dijo Biden en su discurso de inauguración.

“Seré un presidente para todos los estadounidenses”, dijo Biden, dirigiéndose a aquellos que no votaron por él durante las elecciones de noviembre. “Pelearé tan fuerte por aquellos que no me apoyaron como por aquellos que lo hicieron”

Durante su toma de posesión, Biden juró sobre una biblia que ha estado en su familia desde 1893. El presidente ha usado la misma biblia cada que ha tomado juramento para un puesto de gobierno, tanto para senador de Delaware, como para vicepresidente.

Kamala Harris hizo historia al tomar posesión como la primera mujer negra y sudasiática en convertirse en vicepresidenta de EE.UU. Harris realizó su juramento en dos biblias, una perteneciente a exjuez de la Suprema Corte, Thurgood Marshall, y la otra de Regina Shelton, una vecina que cuidó de Harris y su hermana Maya cuando eran niñas y quien las llevaba a la iglesia.