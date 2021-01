Miembro de los Proud Boys involucrado en asalto al Capitolio arrestado en Florida Central

(NOTICIAS YA).- El FBI arrestó el miércoles 20 de enero a un miembro del grupo de extrema derecha Proud Boys, de Florida, por su presunto papel en el asalto al Capitolio de Estados Unidos el pasado 6 de enero, informó el Departamento de Justicia.

Joseph Randall Biggs, de 37 años, fue arrestado en la mañana de hoy en Florida Central y deberá comparecer ante un tribunal federal de Orlando, acusado de obstrucción de un proceso oficial frente al Congreso, entrada ilegal en el Capitolio y alteración al orden público.

Según las autoridades el miembro del grupo supremacista blancó, alentó a otros miembros a desplazarse hasta la capital. Incluso tuvo comunicación directa con el líder de los Proud Boys, Enrique Tarrio. Tarrio también fue arrestado previamenteo con cargos de destrucción de propiedad y posesión de un cargador de armas de fuego. Por otro lado, el FBI informó que Biggs y su compañero Proud Boy Dominic Pezzola pueden verse en un video entrando al Capitolio. Pezzola rompe una ventana. Más tarde, Biggs le dice a la cámara «esto es increíble», según la denuncia.

Pezzola, quien fue arrestado el pasado 15 de enero, también enfrenta cargos criminales.

Thanks for your tips! The #FBI has arrested multiple people in connection with the violence at the U.S. Capitol on January 6. Help us identify more individuals at https://t.co/wodKjExKua. If you know someone on these posters, submit a tip at https://t.co/buMd8vYXzH. pic.twitter.com/LFvDAVXmqg

— FBI (@FBI) January 20, 2021