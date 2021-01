Niño paseño de 2 años sufre quemaduras en la cara y manos

(NOTICIAS YA).- En un abrir y cerrar de ojos la vida del pequeño Liam García, de tan solo dos años dio un giro inesperado luego de que un boiler le explotara en la cara causando graves heridas en su rostro y sus manos.

“Mi hijo con sus manos estaba tratando de apagarlo y por eso se quemó sus manos. Cuando lo pudimos apagar mi hijo no tenía piel en la mitad de su cara y todo su pelo lo tenia quemado y yo me quedé en shock porque no lo podía creer. Yo a mis hijos los protejo todos los días y eso paso en mi casa, donde yo los tengo para protegerlos”, dijo entre lágrimas Vannesa Wright, madre de Liam.

Y es que la madre del menor relató ante nuestra cámara que ella le pidió a su hermano de 20 años apagar el boiler sin imaginar que momentos después ocurriría este terrible accidente, que le provocó a Liam quemaduras de segundo grado, por lo que ahora tiene que viajar constantemente a Lubbock, Texas, al centro de quemaduras de aquella ciudad para recibir el tratamiento adecuado.

“Me dijeron que lo querían ahí por algunos días para ver si necesita cirugía en su cara o en su mano”, indicó.

Debido a los constantes viajes que tiene que hacer, Vanessa solicitó un permiso en su trabajo sin goce de sueldo por lo que pide la ayuda de la comunidad para poder cubrir sus gastos.

“Soy la única que esta trabajando en este momento y pues tengo a mis tres niños y por eso me tuve que salir de trabajar para hacer lo que tengo que hacer para su cara y llevarlo al doctor y no tengo suficiente dinero para ir y venir”, concluyó.

Si usted desea a la familia del pequeño Liam puede hacer un donativo en la cuenta WWW.GOFUNDME.COM/LIAM-GARCIA-AGE-2