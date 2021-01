Orden de evacuación para Carlsbad tras incendio forestal

(NOTICIAS YA).-Autoridades combaten un segundo incendio registrado este miércoles de dos alarmas en Carlsbad, amenazando a las casas cercanas.

El incendio denominado Park Fire de un acre y medio se registró cerca de la intersección de las unidades Park y Marina, cerca de Capri Park, y se consideró de rápido movimiento, según SoCal Air Operations. Funcionarios de la ciudad dijeron que se estaba utilizando apoyo de helicópteros para combatir el incendio.

Autoridades emitieron orden de evacuación en el área de Horizon Drive entre Sunnyhill Drive y Hillside Drive North, Neblina Drive East y Cove Drive South, según la policía de Carlsbad. Los oficiales iban de puerta en puerta para evacuar las casas.

Fire and Police Department personnel are in the area of Horizon Drive between Sunnyhill Drive and Hillside Drive due to the #parkfire. An emergency notification has gone out to those asked to evacuate the area. Evacuees are asked to go to The Shoppes of Carlsbad west parking lot.

