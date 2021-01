¿Qué significa el bloqueo de redes sociales pertenecientes a líderes políticos?

(NOTICIAS YA).-El mundo de las redes sociales se vio sacudido ante la suspensión de las cuentas de Twitter, YouTube y Facebook del ex presidente de los Estados

Unidos Donald Trump, debido a los actos violentos ocurridos en el Capitolio de Washington.

After close review of recent Tweets from the @realDonaldTrump account and the context around them we have permanently suspended the account due to the risk of further incitement of violence.https://t.co/CBpE1I6j8Y

— Twitter Safety (@TwitterSafety) January 8, 2021