VIDEO: Incendio forestal amenaza hogares en Rancho San Diego

(NOTICIAS YA).-Un incendio forestal que representa una amenaza inmediata a hogares cercanos estalló en Rancho San Diego el miércoles por la tarde.

El incendio catalogado como Campo Fire se registró poco antes de las 12:45 p.m. en un área cerca de Jamacha Road y Campo Road, según Cal Fire San Diego.

Cal Fire dijo que el incendio había quemado al menos cinco acres a la 1 p.m., y dijeron que el incendio estaba causando una «amenaza de estructura inmediata a lo largo de Avenida Roberta y Calle Los Arboles.

Alrededor de las 2 p.m. Clafire informó que habían detenido la propagación del incendio a 15 acres.

. @CALFIRESANDIEGO is at scene with cooperators of a vegetation fire near Jamacha Road x Campo Road in Rancho San Diego. Three acres in grass, dangerous rate of spread, potential structure threat. #CampoFire pic.twitter.com/6HJF53w6xV

Las autoridades recomendaron evacuar si se encontraban en el área o si se sienten amenazados por el incendio.

Se instaló un punto de evacuación temporal en el estacionamiento de los cienes Edwards Cinema en el 2951 Jamacha Rd.

Tras la propagación del incendio cerraron algunas calles como medida de seguridad, entre ellas Avenida Roberta entre Del Rio Road y Calles Los Arboles. Se recomienda manejar despacio y con precaución ante la alta presencia de bomberos y autoridades.

#CampoFire UPDATE: Avenida Roberta between Del Rio Road and Calle Los Arboles is closed due to the fire. Drive slowly and watch out for deputies, firefighters, first responders and fire equipment in the area. This is a developing situation. Follow @SDSheriff for updates. pic.twitter.com/7Jn2YEyj8d

— San Diego Sheriff (@SDSheriff) January 20, 2021