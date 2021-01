Colorado detiene pruebas COVID-19 de un proveedor por sospechas de precisión

(NOTICIAS YA).-El Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado CDPHE ya no utilizará pruebas de COVID-19 proporcionadas por la compañía Curative, las cuales actualmente representan casi 70.000 pruebas realizadas por semana, citando preocupaciones sobre la precisión de sus resultados.

El 4 de enero, la Administración de Drogas y Alimentos FDA, envió una advertencia sobre «el riesgo de resultados falsos, particularmente resultados negativos falsos« de las pruebas de Curative. .

“Estamos comprometidos a brindarles a todos los habitantes de Colorado acceso a pruebas confiables”, dijo Sarah Tuneberg, gerente de pruebas y contención de la respuesta COVID-19, en un comunicado de prensa. “Está claro que con la guía más reciente de la FDA, debemos dejar de usar las pruebas de Curative en nuestros sitios de pruebas colectivas. Tenemos un plan de transición que nos permitirá avanzar rápidamente con una interrupción mínima de las pruebas, que es una herramienta fundamental para frenar la propagación de COVID-19”.

El CDPHE ahora está pidiendo a las personas que recibieron una prueba de esta compañía con hisopo oral el 13 de enero o después, y tuvieron un resultado negativo, que se hagan otra prueba.

CDPHE will no longer be using Curative testing effective, today, Jan. 21 in residential care facilities– as well as in correctional facilities, homeless shelters, and other congregate settings.

For more info: https://t.co/xTVRyaPeQZ#Covid19Colorado pic.twitter.com/vni6t9GFGq

— Colorado Department of Public Health & Environment (@CDPHE) January 22, 2021