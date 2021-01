En East Boston se inicia la administración de la segunda dosis de la vacuna contra covid-19

(NOTICIAS YA).- Entre aplausos fue administrada este martes la segunda dosis de la vacuna contra Covid-19 en los brazos de personal del East oston neighborhood health center. La primera persona en recibirla fue el Doctor Jaime Gallegos quien también fue la primera persona en ser vacunada contra covid-19 en este centro médico dias antes de navidad.

«No me duele absolutamente nada, pero eso no quiere decir que me valla a doler después. Ya sabemos que 90% de las personas tiene algo de dolor a nivel de la inyección, quizá se ponga rojo un poco doliente, este después de la primera dosis tenia problemas para levantar el hombro, pero nada del otro mundo.» Dijo el Dr. Jaime Gallegos quien es parte del personal de East Boston Neighborhood Health Center.

Mientras era monitoreado por 15 minutos después de recibir la vacuna nos expreso que espera que los síntomas no sean tan fuertes como describe que lo fueron la primera vez.

«Espero que sea menos honestamente, pero el estudio ha mostrado que van a ser similares.»

El martes alrededor de 80 personas entre profesionales de la salud y personal de este centro médico ya recibieron la segunda dosis. Algo que es alentador ya que segun el centro medico comunitario casi el 90% de sus empleados ya cuentan con la primera dosis de la vacuna contra covid-19.

«Tenemos 1,200 empleados y ya hemos vacunado a más de 900 de esos empleados.» Dijo Michelle Hagerty, Gerente de Marketing de East Boston Neighborhood Health Center

Hagerty es una de esos empleados quien también recibió su segunda dosis esta semana, dice sentirse afortunada de poder estar entre quienes tienen acceso a la vacuna.

«Tengo amigos que ellos mismos quisieran estar parados en mi lugar donde estoy ahora mismo y estar vacunados.» Agrego Hagerty.

Para el Dr. Gallegos esta es una oportunidad para llegar a la comunidad latina que ha sido grandemente afectada por la pandemia. «La gente que trabaja en este centro comunitario es gente que vive en diferentes áreas latinas han trabajado acá por mucho años. practicamante yo creo que todos somos como embajadores de la vacuna.»

Según el reporte semanal más reciente de vacunación del estado ya se han administrado 206,190 primeras dosis de la vacuna y alrededor de 32,984 personas ya han recibido la segundas dosis.