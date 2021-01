Estaciones de Metro en el DMV abren tras el cambio de mando

(NOTICIAS YA).- Tras el cambio de mando, algunas estaciones de Metro han vuelto a realizar sus operaciones de manera normal, desde la mañana de este jueves se abrieron algunas y por la tarde se esperan más.

De acuerdo a WMATA se pueden utilizar con total normalidad las siguentes estaciones:

Todas estas estaciones estaban cerradas debido a la toma de posesión del presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris.

Cabe mencionar que algunas zonas de Washington D.C. continúan cerradas para el público, por lo que el ingreso a la zona del capitolio está cerrado hasta nuevo aviso.

