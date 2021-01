Nueva vacuna contra la COVID-19 mostró eficacia del 100% en ratones

(NOTICIAS YA).-Una nueva vacuna española contra la coronavirus mostró eficacia del 100% en ratones, afirman los resultados que acaban de develarse en una publicación de la revista científica Journal of Virology.

El proyecto dirigido por los investigadores del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC, Mariano Esteban y Juan García Arriaza, es 100% efectiva: “Comprobamos que un ratón sin vacunar moría a los 6 días de infectarse por el coronavirus, mientras que el 100% de los ratones vacunados sobrevive, incluso con una sola dosis”, revelaron los científicos.

Ahora solicitarán permiso a la Agencia Española del Medicamento para realizar los primeros ensayos clínicos en humanos, tan pronto como en unas semanas.

Si se prueba exitosamente en humanos, la vacuna española podría ser una realidad a finales de este año: “Si obtenemos resultados prometedores, esperamos realizar un ensayo en fase 3 en humanos a lo largo de los próximos 6 meses”, explicó Arriaza.

El candidato de la vacuna es una cepa atenuada de un virus de la familia de la viruela modificado genéticamente, MVA-CoV-2-S. Arriaza explicó sobre la nueva vacuna en entrevista a la revista National Geographic España: “Utilizamos una cepa atenuada de este virus Vaccinia debido a su alta seguridad, pues este tipo de virus se usó en la campaña de la erradicación de la viruela como vacuna, y sabemos que no replica, no se multiplica y no tiene efectos secundarios.”

Empezó a desarrollarse desde enero del 2020 y así fue el proceso:

En enero del año pasado, desde que el nuevo coronavirus empezaba a preocupar a la comunidad científica , el equipo del CSIC empezó a desarrollar los primeros esbozos de una vacuna.

, el equipo del CSIC empezó a En abril ya contaban con el candidato ideal para la vacuna.

Luego, en mayo y junio se empezaron a realizar experimentos en ratones.

Ahora, un año después del primer esbozo, los científicos concluyeron que una sola dosis de la vacuna es 100% eficaz en roedores.

¿Cómo funciona la vacuna española? El equipo científico modificó genéticamente el virus Vaccinia insertando un gen que codifica la producción de la proteína S de la espícula del coronavirus. De acuerdo con los investigadores, el resultado es un virus similar al utilizado en la vacuna de Oxford (aunque con un poxvirus en lugar de un adenovirus), capaz de despertar una respuesta inmunitaria.

“Antes de demostrar la eficacia de la vacuna nos centramos en comprobar que era capaz de activar el sistema inmunitario. Cuando la inyectamos en ratones normales (sin modificación genética) vimos que el fármaco era capaz de activar la producción de anticuerpos neutralizantes, así como células citotóxicas TCD4 y TCD8, lo que indicaba que es muy potente a la hora de activar una respuesta contra el virus”, expuso Arriaza.

Cabe mencionar que, según el canal de televisión, las vacunas aprobadas como la de Moderna o Pfizer, tenían datos similares en animales que la española.