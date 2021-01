Policía de Aurora tras la pista de hombre que abusó sexualmente de un menor 

(NOTICIAS YA).-El Departamento de Policía de Aurora APD está buscando a un hombre que presuntamente agredió sexualmente a un niño a principios de diciembre.

Según APD, el incidente ocurrió el 1 de diciembre de 2020.

La policía dice que un hombre recogió a un niño en East Colfax Avenue y Kingston Street. Luego lo agredió sexualmente.

La policía describió al hombre como hispano de complexión mediana y peso y estatura promedio. Se cree que tiene más de 40 años y puede tener bigote y cabello corto peinado hacia adelante.

Conducía un Lincoln Navigator blanco con interior de cuero.

Se insta a cualquier persona que tenga información a que se comunique con la línea de alto al crimen de Denver: 720-913-7867.

CAN YOU HELP US ID?

On 12/1 a HM in his 40's Med. build, avg hgt., w/a mustache, & short hair brushed forward sexually assaulted a child after picking the child up from Colfax/Kingston in the Whi Navigator w/leather interior. Please send tips on suspect/veh to @CrimeStoppersCO. pic.twitter.com/7zyxvaUyO3

— Aurora Police Dept 🇺🇸 (@AuroraPD) January 22, 2021