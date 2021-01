¿Qué pasará con el segundo juicio político de Donald Trump?

(NOTICIAS YA).- Aún no se decide la fecha en la que comenzará el segundo juicio político del expresidente Donald Trump en el Senado, mientras líderes de esta cámara discuten sobre cómo un acuerdo de poder compartido gobernará un Senado que está en 50-50.

LEE: Biden firma órdenes ejecutivas para el manejo de la pandemia

Hasta el momento, tampoco se sabe quién va a representar a Trump en el juicio, pero algunos de sus aliados más cercanos, como el senador Lindsey Graham, aseguran que la decisión ocurrirá “muy pronto”.

Este jueves, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo en una conferencia que la Cámara está “lista”, pero que esperarían hasta que el Senado estuviera preparado antes de transmitir formalmente el artículo de enjuiciamiento político, pues una vez que esto se haga el juicio debe comenzar al día siguiente.

“(El Senado) nos ha informado que están listos para recibir, la pregunta es sobre otras cuestiones acerca de cómo va a proceder un juicio, pero nosotros estamos listos”, dijo Pelosi.

Los demócratas de la Cámara están en discusiones para enviar el artículo de juicio político al Senado tan pronto como el viernes, de acuerdo con dos fuentes, pero el hecho de que Trump no tenga un abogado que lo represente en el juicio del Senado complica la situación.

LEE: Demócratas recuperan el Senado juramentados por Kamala Harris

La falta de abogados de Trump resalta el caos que el expresidente continúa incitando en el Capitolio, incluso luego de haber salido de Washington el pasado miércoles, antes de la inauguración de Joe Biden.

También hay discusiones sobre cómo asegurar que un juicio pueda moverse rápidamente para no abrumar la agenda del presidente Biden, es por eso que no se ha determinado una fecha exacta.

Los republicanos han pedido a los demócratas abandonar el juicio político de Trump en el Senado, argumentando que es inconstitucional y que contradice el mensaje de unidad de Biden; pero Pelosi rechaza esas acusaciones.

“No, no estoy preocupada sobre eso”, dijo Pelosi. “El hecho es que el presidente de los EE.UU. cometió un acto de incitación a la insurrección. No creo que sea muy unificador decir ‘Oh, hay que olvidarlo todo y seguir adelante’, así no es como unificas. No le dices al presidente ‘Haz lo que quieras en los últimos meses de tu administración, vas a recibir una tarjeta gratis para salir de prisión’”.

Los líderes demócratas del Senado dijeron que no saben cuándo comenzará el juicio, aunque el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, prometió que habrá una votación sobre si deben condenar a Trump por el cargo de “incitación de insurrección” presentado por la Cámara.

LEE: Las mejores imágenes de la inauguración de Joe Biden