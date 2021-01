Sujeto en Boulder es arrestado por agresión sexual a un menor

(NOTICIAS YA).-Un hombre de Boulder fue arrestado por agresión sexual a un niño, anunció la policía el miércoles.

Ian C. Morrison de 36 años, ha sido acusado de agresión sexual, agresión sexual e incitación a un menor además de encarcelamiento falso, según las autoridades. Los incidentes reportados ocurrieron en 2020.

Uno de los padres de la víctima denunció las acusaciones al Departamento de Policía de Boulder.

A los detectives les preocupa que pueda haber más víctimas. Durante la investigación, la policía descubrió que Morrison poseía material sexual explícito de niños.

Cualquier persona con información sobre estos casos o cualquier incidente relacionado debe comunicarse con el detective B. McNalley al: 303-441-3336 y caso de referencia No. 20-12090.

Para reportar información de forma anónima, llame a la línea de alto al crimen del norte de Colorado al: 1-800-222-TIPS (8477) o envíe las pistas a través del sitio web de Alto al Crimen.

Boulder Police Arrest Male for Sexual Assault on a Child; Looking for More Victimshttps://t.co/GPWzm5vuQd #Boulder

— Boulder Police Dept. (@boulderpolice) January 21, 2021