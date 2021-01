(Vídeo): Atropelló a policía con auto robado en el condado de Manatee

(NOTICIAS YA).- Este miércoles una mujer que estaba siendo perseguida por las autoridades del condado de Manatee tras haber robado un auto e involucrarse en un accidente de tráfico, atropelló además a un agente policial, por lo que pudo ser arrestada, enfrentando múltiples cargos que incluyen intento de asesinato en segundo grado.

Katarina Vanfossen, de 23 años, robó un auto marca Ford Taurus color blanco en el cual se desplazaba este miércoles y con el cual se involucró en un accidente vial, por lo que huyó de las autoridades de la Oficina del Alguacil del condado de Manatee.

Tiempo más tarde, las autoridades lograron ubicar el auto que conducía Vanfossen gracias al apoyo aéreo en la parte sur de Mad Marks en la 30th Avenue East y la 1st Street.

Al ser interceptada por los funcionarios policiales, Vanfossen intentó mover el auto hacia adelante para salir del estacionamiento, pero un agente estacionó su vehículo sin identificación policial en el camino del auto robado, por lo que Vanfossen dio reversa con el automóvil y se alejó del auto donde estaba el policía.

En este momento, el agente de la Oficina del Alguacil del condado de Manatee aprovechó para salir de su vehículo y le dio órdes verbales, según información oficial.

No obstante, Vanfossen aceleró hacia adelante el auto robado en el que se desplazaba y atropelló al oficial de policía, el cual voló hacia el parabrisas y capó del vehículo de la agresora.

Aunado a esto, Vanfossen continuó acelerando y chocó contra otro auto de la Oficina del Alguacil del condado de Manatee, lo que provocó que el agente embestido cayera al pavimento. Luego de todo esto, el auto robado donde se desplazaba Vanfossen se detuvo y fue arrestada.

Katarina Vanfossen enfrenta múltiples cargos, entre ellos, robo de vehículos motorizados, huir para eludir e intento de asesinato en segundo grado, huir para eludir y abandonar la escena de un accidente.

En cuanto al agente de la Oficina del Alguacil del condado de Manatee que fue atropellado, fue trasladado a un hospital cercano donde fue atendido y se encuentra estable, según información oficial.

Katarina Vanfossen (DOB: 2/25/97) faces multiple charges including 2nd Deg. Attempted Murder LEO after stealing a car, fleeing from deputies & then hitting a deputy with the stolen vehicle. The deputy was injured, but is expected to recover. Details: https://t.co/5ngMw7eGXy pic.twitter.com/NKzZf6XF6h

— Manatee Sheriff (@ManateeSheriff) January 21, 2021