Abren centro de vacunación contra COVID-19 en National City

(NOTICIAS YA).-National City y el Condado de San Diego se unen para abrir un nuevo sitio de vacunación COVID-19.

El nuevo sitio estará ubicado en el Centro Comunitario Martin Luther King Jr., ubicado en el 140 E. 14th Street en National City.

Se aplicaron algunas vacunas en el lugar el jueves como parte de una «apertura suave», pero el sitio abre oficialmente el domingo 24 de enero. Se vacunará a las personas en la Fase 1A y a las personas de 75 años o más en la Fase 1.

Estará abierta de domingo a jueves de 9:30 a.m. a 3:30 p.m. y se aplicarán 500 vacunas diarias con cita.

Para hacer una cita visita: vaccinationsuperstationsd.com.

The County has opened two more COVID-19 vaccination clinics for people 75 and older, as well as health care professionals. https://t.co/swzrHVAfxp

