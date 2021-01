Biden avanza para incrementar el salario mínimo a $15 por hora

(NOTICIAS YA).- Este viernes, el presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva enfocada en incrementar el salario mínimo a $15 por hora que podría ayudar a más de 1.7 millones de trabajadores estadounidenses.

El camino a un aumento de salario mínimo

La orden ejecutiva para elevar el salario mínimo pavimenta el camino para que los contratistas deban pagar al menos $15 la hora, además de ofrecer un permiso de emergencia pagado para el final de los primeros 100 días del mandato de Biden.

La orden también pide a las agencias determinar qué trabajadores federales están ganando menos del mínimo y a que desarrollen recomendaciones para promover subir su sueldo a $15 por hora.

El presidente incluyó una petición para elevar el salario mínimo nacional a $15 como parte del paquete de alivio de $1.9 billones que describió la semana pasada, antes de comenzar su mandato. Actualmente es de $7.25 la hora.

La orden también revoca 3 órdenes ejecutivas firmadas por el expresidente Donald Trump en 2018, las cuales hacían que fuera más fácil despedir a empleados federales y debilitar sus sindicatos. Las medidas habían sido sujetas a litigios y arbitraje.

La orden también elimina la nueva clasificación del Programa F para ciertos empleados federales de servicio civil, que fue creada por Trump en octubre a través de una orden ejecutiva. La medida fue criticada por ser un movimiento que podría llevar a que los oficiales de carrera fueran desplazados por razones políticas.

Decenas de millones de estadounidenses se enfrentan a problemas económicos ocasionados por la pandemia, situación que ha parecido intensificarse en los últimos meses.

Un plan para la crisis económica

Además de la medida en torno al salario mínimo, Biden firmó otra orden ejecutiva dirigida a expandir la asistencia de comida y entregar cheques de estímulo a estadounidenses de bajos recursos.

Estas medidas son parte de la estrategia del presidente para dar ayuda a las familias en crisis, la cual tiene base en un plan de alivio de $1.9 billones que describió la semana pasada.

El plan enviaría otro cheque de estímulo de $1,400, además de los pagos de $600, extendería los beneficios de desempleo y asistencia de nutrición, y le daría más ayuda a las personas que rentan y los propietarios de hogares en crisis.

Esta última propuesta ambiciosa de Biden primero tiene que ser aprobada por el Congreso, aunque las órdenes firmadas el viernes no requieren de la creación de leyes, por lo que se pueden aplicar más rápidamente.

Antes de firmar las órdenes, Biden indicó muchos de los problemas económicos a los que se están enfrentando en EE.UU., incluyendo que 1 de cada 7 hogares ha reportado que no tienen suficiente para comer, y la estadística en comunidades negras y latinas es de 1 de cada 5 hogares en situación precaria.

Además, 14 millones de estadounidenses no han podido pagar sus rentas, mientras que a mediados de enero 900,000 aplicaron para beneficios de desempleo por primera vez en sus vidas.

“Esto no puede ser quiénes somos como país”, dijo Biden. “Estos no son los valores de nuestra nación. No podemos y no debemos dejar que la gente tenga hambre. No podemos dejar que las personas sean desalojadas por algo que no hicieron ellos mismos. No podemos ver a las personas perder sus trabajos. Debemos actuar”.

