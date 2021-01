Cierran Daytona State College por amenaza de bomba

(NOTICIAS YA).- Esta mañana el Daytona State College recibió una amenaza por una presunta bomba, por lo cual sus instalaciones fueron evacuadas y se cerró el campus educativo por el resto del día.

A las 10:30 a.m de este viernes, las autoridades del Daytona State College anunciaron a través de las redes sociales que amenazas de disparos y de una bomba fueron dirigidos hacia este ente educativo de forma específica, con hora incluida.

Debido a esto y por precaución, su campus fue evacuado y cerraron sus instalaciones por todo este viernes, reanudando sus clases mañana sábado.

DSC Update. Daytona State College received a shooting & bomb threat with specific information and a time. DSC worked with authorities, and all campuses are now cleared. DSC will remain closed for the remainder of the day. All classes and operations will resume as normal tomorrow.

El Departamento de Policía de Daytona Beach informó que revisaron todo el campus educativo y no se encontró evidencia de bomba. Sin embargo, recomiendan no dirigirse a las instalaciones del Daytona State College, debido a que permanecerá cerrado por el resto del viernes.

UPDATE: The active investigation into a bomb threat on the Daytona State College campus has ended. Nothing suspicious was found. The campus will be closed for the rest of the day. Please do NOT attempt to go on campus. Thank you.

