Indentifican víctimas de suicidio-homicidio en Denver, incluyendo a bebé de 1 mes 

(NOTICIAS YA).-La Oficina del Médico Forense de Denver, reveló el viernes los nombres de las personas involucradas en un caso de doble asesinato-homicidio doméstico ocurrido en una vivienda de Denver.

Se trata de Suni Grooms, de 34 años, y su hija de un mes de edad, Atlas Grooms, cuyo fallecimiento fue declarado como homicidio de acuerdo con el reporte policial.

Mientras que la muerte de Denton Roberts, de 38 años, fue declarada como un suicidio.

Los tres murieron por heridas de bala y fueron declarados muertos en el lugar de los hechos.

La policía de Denver encontró sus cuerpos mientras realizaba un chequeo de bienestar el 13 de enero en el 1700 de South Logan Street en el vecindario Platt Park.

UPDATE: The death investigation in the 1700 block of S. Logan St. appears at this time to be a domestic-related double-murder and suicide involving an adult female, adult male and infant. The investigation into this incident is ongoing. https://t.co/jZbon5RhYZ

— Denver Police Dept. (@DenverPolice) January 14, 2021