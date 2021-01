Legislador busca excluir a estudiantes indocumentados de programa de matrícula reducida para residentes de Florida

(NOTICIAS YA).- Una ley estatal que entró en vigor en el 2014 permite que los estudiantes universitarios que entraron en el país de forma ilegal beneficiarse de matrículas subsidiadas. Randy Fine, legislador republicano del Distrito 53 pretende ponerle fin a este beneficio para realizar estudios universitarios.

Fine asegura que la Florida “no puede permitirse gastar $45 millones de dolares en la educación de familias que llegaron de forma ilegal” y por eso presentó un proyecto de ley [HB 6037] para derogar esta ley.

I just filed HB 6037, which would repeal the $45 million cash subsidy to illegal immigrants in our colleges and universities. With a multi-billion dollar deficit, an American from Thomasville, Georgia shouldn’t pay 3x an illegal immigrant from Tbilisi, Georgia. #FloridaFirst

— Randy Fine (@VoteRandyFine) January 21, 2021