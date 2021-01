«No permitiremos que la gente pase hambre”, dice Joe Biden

(POLÍTICA YA). – “No podemos, no permitiremos que la gente pase hambre”, exclamó el presidente Joe Biden este viernes al firmar dos órdenes ejecutivas, una que expande la asistencia alimentaria y acelera la entrega de cheques de estímulo a personas de bajos ingresos, y otra aumenta el salario mínimo a $15 para la fuerza laboral federal.

ORDEN DE BIDEN ACELERARÁ LA ENTREGA DE LOS CHEQUES DE ESTÍMULO

Antes de firmar las medidas, Biden enumeró muchos de los problemas financieros que enfrentan los estadounidenses, incluido que 1 de cada 7 hogares, y más de 1 de cada 5 familias negras y latinas, dicen que no tienen suficiente para comer.

El mandatario indicó que 14 millones de estadounidenses se han atrasado en el pago del alquiler y 900 mil personas presentaron solicitudes de beneficios de desempleo por primera vez la semana pasada.

«Esto no puede ser lo que somos como país», dijo Biden. «Estos no son los valores de nuestra nación. No podemos, no permitiremos que la gente pase hambre. No podemos permitir que la gente sea desalojada por nada de lo que hicieron ellos mismos. No podemos ver a la gente perder sus trabajos. Tenemos que actuar«.

Las últimas órdenes ejecutivas de Biden tienen como objetivo aumentar la ayuda alimentaria a familias y niños de bajos ingresos y obtener los cheques de estímulo ya aprobados para los estadounidenses que no presentan impuestos de manera rutinaria y no son fácilmente accesibles por el Servicio de Rentas Internas (IRS).

MÁS ALIVIO

Biden ha presionado para agregar rápidamente más alivio al paquete de ayuda de $900 mil millones que aprobó el Congreso a finales del año pasado, que incluía cheques de estímulo de $600 y un aumento semanal de $300 a los beneficios de desempleo, así como una extensión de 11 semanas de dos programas clave de desempleo pandémico.

La medida también aumentó la asistencia alimentaria y extendió las protecciones contra los desalojos.

BIDEN AUMENTARÁ EL MONTO SEMANAL DE LOS «FOOD STAMPS»

Pero Biden ha señalado que aquel paquete no es suficiente para ayudar a las personas a enfrentar los efectos económicos de la pandemia, y que sus esfuerzos brindarán «un salvavidas crítico» a millones de estadounidenses.

Desde su juramentación este miércoles, Biden ha firmado una serie de órdenes ejecutivas, acciones y memorandos desde, incluidas medidas inmediatas para ayudar a los prestatarios de préstamos estudiantiles y a las personas que enfrentan el desalojo.

El jueves, formalizó los pasos para controlar la pandemia de coronavirus.

Se espera que firme pedidos adicionales en los próximos días, según un documento de calendario enviado a los aliados de la administración.