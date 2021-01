Padres piden ayuda para sepultar a joven hispano asesinado a balazos

(NOTICIAS YA).-

Un dramático crimen tuvo lugar en la capital de Colorado, donde una madre rompió su silencio para pedir justicia por la muerte de su hijo, Imanol del Valle Hernández, quien fue asesinado a balazos.

“Lo único que sé es que mi hijo ya no está con vida. Es lo único que yo sé que pasó”, expresó con dolor y desesperación Virginia Hernández, madre de la víctima. PARA DONAR HAGA CLIC AQUÍ: FUNERAL PARA IMANOL

Sobre este caso, el vocero del Departamento de Policia de Denver, Jay Casillas, indicó que los hechos ocurrieron el pasado 17 de enero, sobre la una y treinta de la mañana.

“Este incidente ocurrió por la Newton y la Ellsworth”, agregó Casillas.

Del mismo modo, se pudo conocer que, luego que la policía local encontrara a Imanol agonizando y con seis balazos en su cuerpo, este fue trasladado hasta un hospital en el que tratarían de salvar su vida, pero lo único que encontró fue la muerte.

“No puedo expresar lo que yo siento, nada más yo, yo soy la que siento este dolor”, dijo Virginia Hernández.

Por su parte, la uniformada capitalina dijo, durante una intervención en Univisión, no tener muchas pistas sobre quién pudo haber cometido este crimen ni cuáles habrían sido las razones que motivaron a quitarle la vida a este joven hispano.

“Le pegaron un tiro en la cabeza y con eso falleció”, explicó Aurelio Del Valle, padre de Imanol.

Ante lo expuesto, las autoridades han solicitado el apoyo de la comunidad para poder encontrar información que sea de ayuda para resolver este crimen.

“Queremos ayudar a su familia a poder cerrar este caso”, resaltó Casillas.

Es por eso que, si usted sabe algo de este caso, puede comunicarse al 720-913-7867, su testimonio será en anonimato y podría recibir una recompensa por el mismo.

“Yo quiero justicia”, puntualizó la madre del joven asesinado, quien además solicitó “que ya no haya legalización de ventas de pistolas”, para que así las manos de los jóvenes no se sigan manchando de sangre.

.Como si fuera poco, el dolor para esta familia no termina aquí, ya que la falta de recursos económicos los ha llevado a abrir una cuenta de Go Fund Me con el fin de recaudar fondos para que la víctima tenga un lugar en el que repose su cuerpo.