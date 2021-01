Policía de Boulder emite 33 multas en solo 2 horas a conductores distraídos

(NOTICIAS YA).-La policía de Boulder emitió 33 multas en dos horas por conducir sin dejar espacio entre los otros vehículos y de manera descuidada.

El operativo se llevó a cabo el miércoles en Foothills Parkway y US 36.

Ed Overfield aplaude el esfuerzo. Es propietario y profesor del «Colorado Driving Institute» de Boulder.

“Conducir un automóvil ya es peligroso en sí”, le dijo a un medio local Overfield.

Si bien muchos conductores adultos piensan que son buenos conductores, Overfield sugiere tomar una clase de manejo para obtener comentarios objetivos.

“Simplemente somos personas normales, simplemente tomamos malos hábitos”, agrega. «No está de más hacer una verificación».

Overfield agrega: “más tráfico contribuye a la distracción”.

Por su parte, la policía de Boulder no dice cuándo ni dónde se llevará a cabo la próxima tanda de operativos para hacer cumplir las leyes de tránsito.

We’re not sure these emojis capture our likeness all that well but we are glad you see us #Boulder This month we’re focusing on inattentive driving, a common cause of crashes. In 2 hours today we issued 33 citations. Please keep your eyes on the road & stay safe pic.twitter.com/fE4Ej1BEpl

— Boulder Police Dept. (@boulderpolice) January 20, 2021