Proponen cambios a la política de ética de la ciudad de Wichita

(NOTICIAS YA).-

Tras un escándalo político que sacudió el consejo de la ciudad de Wichita, el alcalde ha propuesto cambios a su política de ética, que establecerían castigos para quienes se involucren en corrupción y abuso de poder.

Fue exactamente hace un mes cuando el concejal James Clendenin, presentó su renuncia, tras una investigación de la fiscalía del condado por ayudar a orquestar un escándalo político contra el ahora alcalde de la ciudad.

When I look at what should tackle first as policy as mayor to restore trust in the public it really is what we are missing, an ethical policy that can be compared to our sister cities.

Según Brandon Whipple, alcalde de Wichita, su prioridad es restaurar la confianza pública, por lo que establecer una política de ética que sea comparable a la de otras ciudades es lo que falta localmente.

La política actual, explicó el alcalde, permite que se otorguen y reciban regalos sin tener que reportarlos.

If someone was to give a gift under the current ethics policy and it was accepted the giver does not have to report it and currently if it is considered under substantial interest the receiver doesn’t have to report it.

La nueva política cambiaría esta dinámica y establecería un límite de $150 dólares en regalos por año.

El cambio es importante para evitar que terceras personas o compañías utilicen regalos para influenciar la opinión de los concejales y obtener contratos o beneficiarse de fondos públicos.

El borrador de esta política de ética ya está listo y será presentado ante los miembros del Consejo de la ciudad el próximo martes el público tendrá la oportunidad de ver la transmisión en el centro de convenciones Century II y enviar comentarios y sugerencias a la ciudad vía correo electrónico.

La nueva política también propone sanciones económicas de hasta $1000 dólares contra un miembro del concejo que sea encontrado culpable de corrupción o abuso de poder.