Rep. de Colorado Lauren Boebert arremete contra órdenes ejecutivas de Biden

(NOTICIAS YA).-La representante republicana de Colorado Lauren Boebert presentó sus primeros tres proyectos de ley en el Congreso. Los tres apuntan a las recientes órdenes ejecutivas del presidente Biden.

El primer proyecto de ley evitaría que Estados Unidos ‘gaste’ dinero para unirse al acuerdo climático de París a menos que el Senado lo ratifique.

I work for the people of Pueblo, not the people of Paris.

«La producción de energía responsable respalda más de 230.000 empleos en Colorado», dijo en un comunicado. «El Acuerdo de París pone en riesgo estos puestos de trabajo y aumentará los costos de energía».

La representante no ha perdido la oportunidad para expresar su inconformidad hacia las órdenes ejecutivas por parte de la administración Biden, a través de su cuenta de Twitter.

Joe Biden’s America:

You have to wear a mask, but he doesn’t.

Soldiers have to sleep on the garage floor, while he sleeps comfy & cozy in his bed.

Energy workers get to lose their jobs, while Hunter makes millions with a foreign energy company!

— Lauren Boebert (@laurenboebert) January 22, 2021