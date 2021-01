Residente de Colorado acusado de arrastrar a oficial para ser golpeado en D.C. 

(NOTICIAS YA).-Un hombre de Colorado fue arrestado después de presuntamente arrastrar a un oficial de policía para que otro hombre lo golpeara con el asta de bandera durante los disturbios en el Capitolio de Estados Unidos.

La oficina en Nueva York de la Oficina Federal de Investigaciones FBI confirmó el viernes el arresto de Jeffrey Sabol, de 51 años.

Residente de Colorado enfrenta cargos por disturbios en el Capitolio de los Estados Unidos

Por su parte la oficina del FBI en Denver agradeció la ayuda de esa misma dependencia de la ciudad de Nueva York en el arresto de este individuo.

FBI Denver greatly appreciates @FBINY's assistance arresting this subject from Colorado. We urge the public to help us identify more individuals at https://t.co/tDqHsCSUUF. If you see someone familiar, submit a tip at https://t.co/LdZlqzR05k. https://t.co/rQkQ2sakjO

— FBI Denver (@FBIDenver) January 22, 2021